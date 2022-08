VIDEO Camila Giorgi-Bondar 2-1, US Open 2022: highlights e sintesi. L’azzurra rischia tanto, poi ribalta tutto (Di martedì 30 agosto 2022) Buona la prima, ma quanta fatica per Camila Giorgi nel primo turno dello US Open 2022. La marchigiana va sotto di un set ed un break contro l’ungherese Anna Bondar, ma poi riesce a chiudere al terzo set con il punteggio di 4-6 6-3 6-1. Una vittoria in rimonta per L’azzurra, che si è svegliata tardi e che ha rischiato contro la tennista magiara. Servirà certamente una Giorgi diversa nel prossimo turno, visto che se la vedrà con l’americana Madison Keys. Di seguito gli highlights della partita tra Giorgi e Bondar. US Open 2022: Camila Giorgi vede il baratro, poi rimonta Bondar e domina il terzo ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Buona la prima, ma quanta fatica pernel primo turno dello US. La marchigiana va sotto di un set ed un break contro l’ungherese Anna, ma poi riesce a chiudere al terzo set con il punteggio di 4-6 6-3 6-1. Una vittoria in rimonta per, che si è svegliata tardi e che hato contro la tennista magiara. Servirà certamente unadiversa nel prossimo turno, visto che se la vedrà con l’americana Madison Keys. Di seguito glidella partita tra. USvede il baratro, poi rimontae domina il terzo ...

