Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 4 875 nuovi casi e 7 morti | 488 casi a Milano

Sono 4.875 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino della Regione di oggi, 30 agosto 2022. Si registrano inoltre altri 7 morti. I nuovi casi a Milano città sono 488. Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 31.660 tamponi, di cui è risultato positivo il 15,3%. Stabile a 21 il numero di ricoverati in terapia intensiva, mentre scende a 659 (-8) quello dei pazienti nei reparti Covid ordinari. Nel dettaglio in provincia di Milano i contagi sono oggi 1.448. Seguono le province di Brescia (+628), Bergamo (+470), Varese (+433), Monza e Brianza (+416), Como (+313), Pavia (+278), Mantova (+266), Cremona (+188), Lecco (+150), Lodi (+105).

