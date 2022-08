Gazzetta_it : Tita-Banti versione cannibali: ora vogliono anche il Mondiale #Vela -

OA Sport

La coppiasi presenta in Canada come l'equipaggio da battere "Sappiamo di partire come superfavoriti - confessa Ruggero -, ma sarà molto dura, il livello degli avversari sta crescendo, ...A Olbia ha festeggiato da poco la vittoria nel mondiale ILCA 4 di Nicolò Cassitta, cuginetto compagno di Yacht club, a Cagliari ha sognato accanto ai campioni olimpici Ruggeroe Caterina. ... Vela, Mondiali Nacra 17 2022: Tita-Banti favoriti per il titolo, Italia in lizza per il podio anche con Bissaro-Frascari e Ugolini-Giubilei Vaurien e lo “Spirito del Vaurien” hanno colpito ancora. La meravigliosa e superspartana deriva disegnata da Jean-Jacques Herbulot nel 1951 - il leggendario architetto navale che ha democratizzato la ...Il Vaurien e lo “Spirito del Vaurien” hanno colpito ancora. La meravigliosa e superspartana deriva disegnata da Jean-Jacques Herbulot nel 1951 - il leggendario architetto navale che ha democratizzato ...