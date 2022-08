There’d Better Be A Mirrorball è il nuovo singolo degli Arctic Monkeys da The Car (testo e traduzione) (Di martedì 30 agosto 2022) Il nuovo singolo degli Arctic Monkeys dimostra che il batterista Matt Helders, quando pochi mesi fa parlava del nuovo disco, aveva ragione: “Riprende il discorso cominciato con Tranquility Base Hotel & Casino”. There’d Better Be A Mirrorball fa proprio questo: fa da strascico, sia sonoro che emozionale, all’album del 2018 con il quale il frontman Alex Turner ha risposto al suo blocco dello scrittore, forse inevitabile dopo una bomba come AM (2013) e con un’aspettativa molto alta da parte del pubblico. Con Tranquility gli Arctic Monkeys ci hanno mostrato la loro parte più jazz e intimista, non senza influenze prog, psychedelic pop e fusion, perché del resto sin dagli esordi la band di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 agosto 2022) Ildimostra che il batterista Matt Helders, quando pochi mesi fa parlava deldisco, aveva ragione: “Riprende il discorso cominciato con Tranquility Base Hotel & Casino”.Be Afa proprio questo: fa da strascico, sia sonoro che emozionale, all’album del 2018 con il quale il frontman Alex Turner ha risposto al suo blocco dello scrittore, forse inevitabile dopo una bomba come AM (2013) e con un’aspettativa molto alta da parte del pubblico. Con Tranquility glici hanno mostrato la loro parte più jazz e intimista, non senza influenze prog, psychedelic pop e fusion, perché del resto sin dagli esordi la band di ...

