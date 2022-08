Terremoto in Grecia, la scossa di magnitudo 4.7 è stata avvertita anche nel Sud Italia: segnalazioni da Puglia e Calabria (Di martedì 30 agosto 2022) scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 in Grecia, il sisma è stato avvertito anche nel Sud Italia: le segnalazioni sono pervenute da Puglia e Calabria. Terremoto in Grecia, scossa avvertita anche nel Sud Italia: segnalazioni da Puglia e Calabria Intorno alle 05:49 ora Italiana (corrispondenti alle 06:49 ora locale) di martedì 30 agosto, è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 in Grecia, con epicentro nel Mar Ionio, a 24 chilometri alle coste dell’isola di Leucada. Il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 30 agosto 2022)didi4.7 in, il sisma è stato avvertitonel Sud: lesono pervenute dainnel SuddaIntorno alle 05:49 orana (corrispondenti alle 06:49 ora locale) di martedì 30 agosto, èregistrata unadidi4.7 in, con epicentro nel Mar Ionio, a 24 chilometri alle coste dell’isola di Leucada. Il ...

RaiNews : La magnitudo di 4.7, registrata intorno alle 5.49 del mattino (ora italiana) ad una profondità di 17 chilometri, la… - Corriere : Terremoto in Grecia: scossa di 4.7 avvertita anche in Puglia e Calabria - MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa di magnitudo 4.7 in Grecia: avvertita anche in Puglia #calabria #grecia #puglia #terremoto - infoitinterno : Terremoto in Grecia di 4.7 avvertito anche in Puglia e Calabria - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Grecia, terremoto di magnitudo 4.7 davanti alla costa di Leucade. Sisma avvertito anche in Puglia e C… -