Sposi invitano Keanu Reeves al loro matrimonio | l’attore si presenta a sorpresa

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 30 agosto 2022)ha lasciato tutti senza parolendosi aa unin cui non conosceva nessuno. James e Nikki Roadnight, una coppia dini inglesi, ha invitato, di cui sono fan sfegatati, alle proprie nozze, non pensando che lui si potessere. E inveceha stupito tutti e al momento del sì era presente. Gli invitati, parenti e amici dei festeggiati, sono rimasti a bocca aperta. In realtà il divo è stato invitato alle nozze solo perché stava alloggiando per una vacanza nell’albergo dove si è tenuto il ricevimento, nel Northamptonshire. Felicissimi James e Nikki. “Non sapevamo se l’avrebbe fatto o meno, ma è stato bello che mio marito sia riuscito a parlargli. E’ stato molto amorevole”, ha ...