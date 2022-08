Skoda Vision 7S | anteprima del futuro prossimo del Marchio

(Di martedì 30 agosto 2022)7S è il concept di Suv elettrico a sette posti che anticipa ildel. Sia per design sia per tecnologia . Prefigura i nuovi modelli dele una profonda svolta nello ...

Gazzetta_it : Skoda Vision 7S: il concept che anticipa il futuro del brand - Motor1italia : ?? Si apre un intero nuovo capitolo per Skoda. Cambia il logo, l’identità visiva e viene tracciata la direzione per… - megamodo : Con la pubblicazione dei primi bozzetti degli esterni di ŠKODA VISION 7S, la Casa automobilistica boema rivela ulte… - 24h_Tecnologia : Skoda Vision 7S, nuovi teaser del concept elettrico. Presentazione il 30 agosto: Il SUV anticipa la nuova filosofia… - telodogratis : Skoda Vision 7S, nuovi teaser del concept elettrico. Presentazione il 30 agosto -

7S è il concept di Suv elettrico a sette posti che anticipa il futuro del Marchio. Sia per design sia per tecnologia . Prefigura i nuovi modelli del marchio e una profonda svolta nello ...Il periodo di transizione energetica sta spingendo i marchi a cambiare radicalmente, tanto nella filosofia quanto nello stile. Fra questi c'è, che con la concept car7S anticipa quello che sarà il nuovo linguaggio stilistico dell'intero brand da qui in poi. E insieme a lei arrivano un nuovo logo, un marchio esteso aggiornato e ...Skoda ha riscosso un grande successo con il suo primo modello elettrico, l'Enyaq - ed ora la Casa svela la una nuova concept elettrica a 7 osti ed emissioni zero ancora più grande, oltre a rivelare un ...Il concept del SUV elettrico Skoda porta con sé un nuovo linguaggio stilistico per il marchio, oltre a un logo rinnovato ...