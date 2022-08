Sicilia: Provenzano, 'voltafaccia M5S è stato tradimento verso elettori' (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "A proposito della mia Sicilia mi lasci dire che quello che abbiamo vissuto nelle ultime ore è stato un vero e proprio voltafaccia del M5S che è stato un tradimento non nei confronti del Pd ma nei confronti dei Siciliani, con i quali il M5S aveva sottoscritto un patto nel momento in cui avevamo fatto le primarie". Così Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Partito Democratico, ad Agorà Estate Rai Tre, condotto da Giorgia Rombolà, sui rapporti con il M5S in Sicilia e sulle dichiarazioni della Meloni ieri a Messina. "E di fronte a quella foto del centrodestra a Messina (di Salvini e Meloni ndr), in cui la Sicilia era solo uno sfondo da cartolina, perché ieri non hanno minimamente parlato delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "A proposito della miami lasci dire che quello che abbiamo vissuto nelle ultime ore èun vero e propriodel M5S che èunnon nei confronti del Pd ma nei confronti deini, con i quali il M5S aveva sottoscritto un patto nel momento in cui avevamo fatto le primarie". Così Giuseppe, vicesegretario del Partito Democratico, ad Agorà Estate Rai Tre, condotto da Giorgia Rombolà, sui rapporti con il M5S ine sulle dichiarazioni della Meloni ieri a Messina. "E di fronte a quella foto del centrodestra a Messina (di Salvini e Meloni ndr), in cui laera solo uno sfondo da cartolina, perché ieri non hanno minimamente parlato delle ...

