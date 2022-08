Show Dybala all' Olimpico | la Roma affonda il Monza

Leggi su iltempo

(Di martedì 30 agosto 2022)(ITALPRESS) – Labatte il3-0 con la prima doppietta di Pauloe vola a dieci punti in classifica. Nella cornice di unsold out per la nona volta consecutiva, però è la squadra di Stroppa a partire meglio con quasi il 70% del possesso palla nei primi venti minuti. Allainvece basta la giocata del campione per passare in vantaggio. La prima rete di Paulocon la maglia giallorossa è una magia: sponda di testa di Abraham, la Joya si fa metà campo palla al piede e col mancino e trova l'angolo più lontano. Mourinho schiera dal 1? Kumbulla che però si fa male dopo 27?. Straordinari e niente riposo per Chris Smalling. A tranquillizzare Mourinho ci pensa il solito Pauloche ha bisogno di mezz'ora per toccare ...