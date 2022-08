Serie B 2022/2023: sono otto gli squalificati dopo la terza giornata (Di martedì 30 agosto 2022) Il Giudice sportivo ha squalificato otto calciatori dopo la terza giornata del campionato di Serie B 2022/2023, tutti per una giornata. Si tratta di Marco Curto (Sudtirol), Tommaso Arrigoni (Como), Arturo Calabresi (Pisa), Alessandro Di Pardo (Cagliari), Patryk Peda (Spal), Giacomo Ricci (Bari), Filippo Lorenzo Sgarbi (Perugia) e Nicola Valente (Palermo). SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Il Giudice sportivo ha squalificatocalciatoriladel campionato di, tutti per una. Si tratta di Marco Curto (Sudtirol), Tommaso Arrigoni (Como), Arturo Calabresi (Pisa), Alessandro Di Pardo (Cagliari), Patryk Peda (Spal), Giacomo Ricci (Bari), Filippo Lorenzo Sgarbi (Perugia) e Nicola Valente (Palermo). SportFace.

