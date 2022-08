Pronto l’ok ai vaccini anti Omicron. “Ma i test sull’uomo non sono finiti” (Di martedì 30 agosto 2022) di Franco Lodige La notizia, nuda e cruda, è questa: l’ente regolatore americano per i vaccini, la Food and Drug Administration, dovrebbe presto autorizzare un nuovo giro di booster contro il Covid-19. Il problema, spiega il The Wall Street Journal, è che non ci sarebbero “i dati di uno studio che mostrano se le iniezioni sono sicure e funzionano”. Tradotto: un po’ alla volemose bene. Secondo il quotidiano Usa, infatti, la Fda prenderà le proprie decisioni in merito ai vaccini contro le ultime sottovarianti Omicron quando le aziende produttrici ancora non avranno concluso i test sugli esseri umani. L’obiettivo sarebbe quello di utilizzare i dati provenienti dalla ricerca sui topi, dagli studi sul prodotto originale o dagli effetti della campagna di vaccinazione già messa in pratica. ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 30 agosto 2022) di Franco Lodige La notizia, nuda e cruda, è questa: l’ente regolatore americano per i, la Food and Drug Administration, dovrebbe presto autorizzare un nuovo giro di booster contro il Covid-19. Il problema, spiega il The Wall Street Journal, è che non ci sarebbero “i dati di uno studio che mostrano se le iniezionisicure e funzionano”. Tradotto: un po’ alla volemose bene. Secondo il quotidiano Usa, infatti, la Fda prenderà le proprie decisioni in merito aicontro le ultime sottovariquando le aziende produttrici ancora non avranno concluso isugli esseri umani. L’obiettivo sarebbe quello di utilizzare i dati provenienti dalla ricerca sui topi, dagli studi sul prodotto originale o dagli effetti della campagna di vaccinazione già messa in pratica. ...

