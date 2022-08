Programmi TV di stasera | martedì 30 agosto 2022 Cartabianca torna con Calenda e Orsini tra gli ospiti

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 30 agosto 2022) Bianca Berlinguer - #(Foto US Rai) Rai1, ore 21.25: Per sempre la mia ragazza Film del 2018 di Bethany Ashton Wolf con Alex Roe e Jessica Rothe. Trama: A Saint Augustine, Louisiana, Josie viene lasciata all’altare dal fidanzato, Liam. Otto anni dopo, Liam, è ormai un cantante country di successo, una star. Il giorno dopo un concerto, Liam, viene a sapere che Mason, uno dei suoi testimoni al matrimonio e suo migliore amico, è morto in un incidente stradale. Liam decide di interrompere il tour e fa ritorno a St. Augustine per i funerali di Mason. Lì scopre che Josie ha una figlia di sette anni, Billy, e che lui è il padre. Rai2, ore 21.20: Un’Ora Sola Vi Vorrei Replica Intrattenimento. Riproposizione dello show comico di Enrico Brigano. La puntata diè della terza edizione in onda nella primavera 2021. Rai3, ore 21.20: ...