Peggiorano le condizioni di Francesco Chiofalo: con lui c’è Drusilla Gucci (Di martedì 30 agosto 2022) Si complicano le condizioni di Francesco Chiofalo, che contrariamente a quanto fa di solito, sta molto raramente sui social perché purtroppo continua a non stare bene. “Scusate l’assenza ma sono stato piuttosto male in questi giorni” ha scritto qualche ora fa, rassicurando i fan dopo che ieri aveva dichiarato di stare sempre peggio. E ancora: “Vi spiegherò quello che mi è capitato appena starò meglio. Mi sto riprendendo giorno dopo giorno anche grazie all’aiuto della persona più importante della mia vita: Drusilla Gucci” ha concluso Francesco Chiofalo, visibilmente provato. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… I conduttori Mediaset che guadagnano di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 30 agosto 2022) Si complicano ledi, che contrariamente a quanto fa di solito, sta molto raramente sui social perché purtroppo continua a non stare bene. “Scusate l’assenza ma sono stato piuttosto male in questi giorni” ha scritto qualche ora fa, rassicurando i fan dopo che ieri aveva dichiarato di stare sempre peggio. E ancora: “Vi spiegherò quello che mi è capitato appena starò meglio. Mi sto riprendendo giorno dopo giorno anche grazie all’aiuto della persona più importante della mia vita:” ha concluso, visibilmente provato. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… I conduttori Mediaset che guadagnano di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! ...

