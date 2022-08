Pavel Nedved | i sospetti sui video insieme a tre donne | la verità viene a galla

(Di martedì 30 agosto 2022) Ildi, intento a passare una notte spensierataa treha fatto il giro del web. Non si sapevano però i dettagli su questo filmato, dettagli che ora vengono ae che destano molti. Cosa è venuto a? Icompromettenti diSi tratta di duee delle immagini. Uno degli scatti ritrae un uomo dalla lunga capigliatura bionda, di spalle, che si trascina ubriaco per le strade di Torino indossando un abito di ottimo taglio. Sembra che sia Paved, ma solo alcuni commentatori sul web ne sono convinti. In un’altra foto l’uomo è ripreso frontalmente e tiene la giacca sulle spalle. Resta il dubbio ...

Conferenza stampa per presentare un nuovo giocatore della Juventus, Arek Milik in questo caso, e c'èin sala con il ds Cherubini e l'ad Arrivabene. Si parla di calcio, pur se tra gli ...IRONIA SULLE NOTTI ALLEGRE DIMANLIO GASPAROTTO per il Corriere della Seraballa con tre ragazze 6 Ingresso serio e silente, foto di rito, sorrisi. E via. Conferenza stampa per presentare un nuovo giocatore della Juventus, Arek ... Pavel Nedved, ubriaco e troppo umano Da un paio di giorni, i social sono letteralmente impazziti per alcuni video "rubati" della vita privata di Pavel Nedved. L'ex ...Ci si chiede quali saranno le possibili conseguenze della diffusione di quei video sulle quali si interrogano moltissimi tifosi in queste ore.