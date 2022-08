Noi di Centro apre comitato al Rione Libertà, Sandra Lonardo pungola De Luca (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Votate per noi altrimenti non avremo nessun rappresentante sannita in Parlamento”. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, in vista del voto del 25 settembre, ha inaugurato il nuovo comitato elettorale di Noi di Centro al Rione Libertà in via Cosentini alla presenza di molti cittadini e curiosi. Presenti anche i candidati della formazione Sandra Lonardo, Gino Abbate, Armando Rocco Carmen Coppola, Pompilio Forgione . La senatrice uscente Lonardo ha esortato il Presidente della Regione Vincenzo De Luca a venire in città all’Ospedale San Pio per rendersi conto di persona delle carenze negli organici del personale sanitario sia medico che paramedico. Ad aprire l’incontro il primo cittadino di Benevento che ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Votate per noi altrimenti non avremo nessun rappresentante sannita in Parlamento”. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, in vista del voto del 25 settembre, ha inaugurato il nuovoelettorale di Noi dialin via Cosentini alla presenza di molti cittadini e curiosi. Presenti anche i candidati della formazione, Gino Abbate, Armando Rocco Carmen Coppola, Pompilio Forgione . La senatrice uscenteha esortato il Presidente della Regione Vincenzo Dea venire in città all’Ospedale San Pio per rendersi conto di persona delle carenze negli organici del personale sanitario sia medico che paramedico. Ad aprire l’incontro il primo cittadino di Benevento che ha ...

