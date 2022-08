Napoli | Elvira uccisa da motociclista senza patente Ipotesi autovelox sul lungomare

(Di martedì 30 agosto 2022) Aveva terminato la sua giornata di lavoro,Zriba, la 34ennenella notte di domenica da una moto che l’ha travolta a folle velocità in via Caracciolo. Aveva portato i sacchi dell’immondizia nei cassonetti e si era fermata davanti alle strisce pedonali in attesa che scattasse il verde ai semafori. Mentre attraversava è sopraggiunto L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

... a dicembre 2021, fu travolto e ucciso da un'auto a Pianura, periferia di, mentre era in sella alla sua bici elettrica a pedalata assistita. L'incidente che coinvolse il fratello di...... il lungomare di, senza casco ed impennando con la moto. A farne le spese una giovane donna, travolta dal centauro, che è morta dopo alcune ore di agonia. La vittima si chiamavaZrida, ...La vittima lavorava in uno chalet a Mergellina, stava gettando l'immondizia: "Abbiamo sentito uno schianto, un urlo...". La rabbia dei ...NAPOLI – A tutta velocità in via Caracciolo, il lungomare di Napoli, senza casco ed impennando con la moto. A farne le spese una giovane donna, travolta dal centauro, che è morta dopo alcune ore di ag ...