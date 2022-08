Mondiali Volley 2022, De Giorgi: “Ottimo atteggiamento in campo, bravi a mantenere la Turchia sempre distante” (Di martedì 30 agosto 2022) Il CT della nazionale italiana di Volley maschile, Ferdinando De Giorgi, ha commentato il successo ottenuto contro la Turchia, nella seconda partita della fase a gironi dei Mondiali di Volley 2022. Il tecnico ha dichiarato: “Dobbiamo migliorare in alcune situazioni e curare alcuni dettagli, però abbiamo fatto importanti passi avanti sia in attacco che in fase di ricezione. Anche l’atteggiamento è stato Ottimo e propositivo, sempre a cercare di risolvere qualsiasi problema. Inoltre siamo stati bravi a mantenere sempre a distanza la Turchia, controllando il match e giocando la nostra pallavolo”. Sugli ottavi già conquistati il CT commenta: “Non era assolutamente ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Il CT della nazionale italiana dimaschile, Ferdinando De, ha commentato il successo ottenuto contro la, nella seconda partita della fase a gironi deidi. Il tecnico ha dichiarato: “Dobbiamo migliorare in alcune situazioni e curare alcuni dettagli, però abbiamo fatto importanti passi avanti sia in attacco che in fase di ricezione. Anche l’è statoe propositivo,a cercare di risolvere qualsiasi problema. Inoltre siamo statia distanza la, controllando il match e giocando la nostra pallavolo”. Sugli ottavi già conquistati il CT commenta: “Non era assolutamente ...

