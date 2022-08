Mondiali ciclismo 2022, l’Irlanda rinuncia: costi troppo alti (Di martedì 30 agosto 2022) Nonostante sia in corso di svolgimento la Vuelta a España, si comincia a pensare seriamente ai prossimi Mondiali di ciclismo che si svolgeranno a Wollongong in Australia a fine settembre, con la prova in linea maschile degli élite prevista per domenica 25 dello stesso mese. LEGGI ANCHE: Vuelta a España, ecco l’ordine di partenza della cronometro Proprio a riguardo della manifestazione iridata è arrivato il forfait da parte dell’Irlanda. La Nazionale verde ha maturato la decisione a causa dell’aumento elevato delle spese generali per poter affrontare una trasferta simile. A dichiararlo è stata la stessa federazione Cycling Ireland, la quale ha spiegato appunto che la loro partecipazione ai Mondiali di ciclismo avrebbe fatto sforare il budget stanziato, decidendo di conseguenza di dare la priorità ... Leggi su blogciclismo (Di martedì 30 agosto 2022) Nonostante sia in corso di svolgimento la Vuelta a España, si comincia a pensare seriamente ai prossimidiche si svolgeranno a Wollongong in Australia a fine settembre, con la prova in linea maschile degli élite prevista per domenica 25 dello stesso mese. LEGGI ANCHE: Vuelta a España, ecco l’ordine di partenza della cronometro Proprio a riguardo della manifestazione iridata è arrivato il forfait da parte del. La Nazionale verde ha maturato la decisione a causa dell’aumento elevato delle spese generali per poter affrontare una trasferta simile. A dichiararlo è stata la stessa federazione Cycling Ireland, la quale ha spiegato appunto che la loro partecipazione aidiavrebbe fatto sforare il budget stanziato, decidendo di conseguenza di dare la priorità ...

