Meghan Markle svela alcuni dettagli sul rapporto tra Harry e il Principe Carlo

Leggi su velvetmag

(Di martedì 30 agosto 2022)ha rivelatoinediti sultra il marito, il, e il padre di quest’ultimo, l’erede al trono d’Inghilterra il. La Duchessa di Sussex, oltre ad alcune rivelazioni scottanti da ‘donna libera’, avrebbe fatto intendere che tra padre e figlio ci sia una rottura in corso. Intervistata dalla rivista The Cut,avrebbe parlato, nuovamente, da ‘donna libera‘. Con questo s’intende libera dai dettami e le regole imposti dalla corte inglese. Per la prima volta da quando ha sposato il, l’ex attrice ha fatto delle confessioni importanti anche sulla sua vita privata. @Credits AnsaNel corso ...