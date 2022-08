LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Cavagna guida la classifica provvisoria, attesa per i big (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE classifica GENERALE Vuelta A España 2022 16.21 Niente peli sulla lingua per Dylan Van Baarle dopo la sua prova: “Ho fatto un casino. I miei direttori sportivi mi avevano detto di non spingere all’inizio e salvare qualcosa per il finale, invece ho esagerato al primo intertempo e poi sono arrivato morto”. 16.18 Manca sempre meno al momento in cui gli uomini di classifica saranno protagonisti. 16.15 Un dato molto interessante: i 54.03 km/h tenuti da Remi Cavagna farebbero della sua prova la quarta cronometro più veloce della storia della Vuelta a Espana. 16.13 Chiude una prova straordinaria Lawson Craddock. Per il campione a stelle e strisce secondo posto con 34.55,940, a soli 37” da ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGENERALE16.21 Niente peli sulla lingua per Dylan Van Baarle dopo la sua prova: “Ho fatto un casino. I miei direttori sportivi mi avevano detto di non spingere all’inizio e salvare qualcosa per il finale, invece ho esagerato al primo intertempo e poi sono arrivato morto”. 16.18 Manca sempre meno al momento in cui gli uomini disaranno protagonisti. 16.15 Un dato molto interessante: i 54.03 km/h tenuti da Remifarebbero della sua prova la quarta cronometro più veloce della storia dellaa Espana. 16.13 Chiude una prova straordinaria Lawson Craddock. Per il campione a stelle e strisce secondo posto con 34.55,940, a soli 37” da ...

