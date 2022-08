Iraq | Sadr ai suoi miliziani | Ritiratevi entro un' ora

Agenzia_Ansa : Sono 15 i sostenitori di Moqtada Sadr uccisi a colpi di arma da fuoco nella Green Zone di Baghdad, in seguito al su… - Agenzia_Ansa : Iraq, ancora scontri a Baghdad: i morti sono almeno 33. Sadr chiede ai suoi miliziani di deporre le armi #ANSA - laboescapes : RT @SaraManisera: Per chi scriverà e parlerà di Iraq, lo ripeto: è una lotta di potere non di ideologia. A breve Al #Sadr farà una confer… - infoitinterno : Iraq: al-Sadr chiede ai suoi sostenitori di porre fine alle proteste - zazoomblog : Iraq: Sadr ai suoi miliziani ritiratevi entro unora - #Iraq: #miliziani #ritiratevi #entro -

Continuano gli scontri in, green zone di Baghdad a rischio Nella giornata di ieri il leader sciita dell'Moqtada al -, ha annunciato di volersi ritirare dalla vita politica. Aveva preso il potere subito dopo la caduta del dittatore Saddam Houssein , mantenendolo per circa vent'anni. La notizia ...Moqtadaha intimato ai suoi seguaci armati di ritirarsi entro un'ora dalle strade dentro e attorno alla Zona Verde di Baghdad e di disperdere il sit - in davanti al Parlamento. "Chiedo scusa al popolo ...In una conferenza stampa trasmessa in tv, Sadr ha detto: "Sono molto rattristato per quello che sta accadendo in Iraq... offro le scuse al popolo iracheno per quello che è successo". La nostra patria ...Continua la guerriglia in Iraq dopo che al-Sadr ha annunciato di ritirarsi. Salgono i morti, ora a quota 33, e si parla di esplosioni e colpi di mortaio.