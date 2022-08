fisco24_info : Intesa: colloca green bond da 1 miliardo, ordini per 2,3 mld: Interesse da parte di 200 investitori, 2/3 del compar… -

Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato istituzionale un nuovo Green Bond Senior Non Preferred da 1 miliardo di euro di euro ad un livello pari a mid swap + 250bps, cedola del 4,750% e ...... ideato daSanpaolo in collaborazione conSanpaolo Innovation Center. Sono infatti ... In questo quadro sila quarta call di Up2Stars, dedicata alla selezione delle startup ... Intesa: colloca green bond da 1 miliardo, ordini per 2,3 mld Intesa Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato istituzionale un nuovo Green Bond Senior Non Preferred da 1 miliardo di euro di euro ad un livello pari a mid swap + 250bps, cedola del 4,750% e d ...L'emissione verde a scadenza 5 anni di tipo senior non-preferred della banca paga un premio di 250 punti base rispetto alla curva swap ...