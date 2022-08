classcnbc : +++#Eurozona ????, indice fiducia economica agosto: 97,6. Dato in linea col consenso ma in calo rispetto a luglio. P… - EnricoFaraboll1 : ????L'inflazione brasiliana potrebbe chiudere l'anno al di sotto di USA, Europa e Regno Unito La variazione dell'ind… - AntoDiMario : RT @classcnbc: ++Eurozona????: indice Pmi manifatturiero preliminare agosto: 49,7 punti. Previsione: 48,5 punti A luglio era a 49,8 punti++ - classcnbc : ++Eurozona????: indice Pmi manifatturiero preliminare agosto: 49,7 punti. Previsione: 48,5 punti A luglio era a 49,8 punti++ - PaoloLuraschi : -Eurozona:preliminari indice composito dei servizi agosto -Eurozona:preliminari direttori agli acquisti settore ser… -

Agenzia askanews

Indicatore Esi cala a 97,6 punti . L'di fiducia dei consumatori dell'in agosto viene segnalato in lieve miglioramento rispetto a luglio secondo le stime della Commissione europea. Il dato emerge dalla rilevazione Esi, l'...Per quanto riguarda le componenti dell'per l', la fiducia dei consumatori resta al palo ( - 24,9 punti), mentre cala la fiducia dei servizi (8,7 punti) e dell'industria (1,2 punti). In ... Eurozona, indice fiducia cala ad agosto a 97,6 da 98,9 luglio (Teleborsa) - Peggiora la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di agosto. L'indice che misura il sentiment complessivo è sceso a 97,6 punti, rispetto ai 98,9 punti del mese ...Prima dell'inflazione di agosto dell'Eurozona in uscita il 31 agosto, importante in chiave Bce, focus su quella della Germania e sulla fiducia dei consumatori in Ue e Usa. Calano petrolio e oro. Atten ...