Elezioni, per Renzi e Calenda prima uscita in tandem a Milano. Terzo polo, venerdì 2 il via alla campagna (Di martedì 30 agosto 2022) L’appuntamento ufficiale per vedere Matteo Renzi e Carlo Calenda insieme sul palco è quello del 2 settembre prossimo a Milano. L’evento in rete viene presentato come il ‘Lancio della campagna elettorale Azione-Italia viva’. “Io introdurrò i lavori e Carlo li chiuderà”, ha anticipato Renzi nella sua ultima enews. Il ‘Superstudio’ di viale Tortona, che ogni anno ospita il FuoriSalone durante la Milano design week, farà da cornice al lancio del progetto Renew Europe in Italia, tanto che è previsto l’intervento sul palco di Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo. Gli staff di Azione e Iv stanno lavorando a un vero e proprio evento (tanto che i biglietti si prenotano sulla piattaforma ‘eventribe’) a cui “migliaia di persone si stanno ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) L’appuntamento ufficiale per vedere Matteoe Carloinsieme sul palco è quello del 2 settembre prossimo a. L’evento in rete viene presentato come il ‘Lancio dellaelettorale Azione-Italia viva’. “Io introdurrò i lavori e Carlo li chiuderà”, ha anticipatonella sua ultima enews. Il ‘Superstudio’ di viale Tortona, che ogni anno ospita il FuoriSalone durante ladesign week, farà da cornice al lancio del progetto Renew Europe in Italia, tanto che è previsto l’intervento sul palco di Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo. Gli staff di Azione e Iv stanno lavorando a un vero e proprio evento (tanto che i biglietti si prenotano sulla piattaforma ‘eventribe’) a cui “migliaia di persone si stanno ...

mara_carfagna : Il governo agirà fino in fondo sul #gas: l'apertura tedesca al #pricecap rende possibile un piano ????. Ma è surreale… - matteosalvinimi : In diretta il mio intervento a Radio 101 per lo speciale elezioni, state con me?? P.S. Vi aspetto in diretta alle 2… - marcodimaio : Impressionante colpo d’occhio a #Viareggio per la presentazione del libro di @matteorenzi. Il #terzopolo sarà la ve… - Brigante1959 : RT @Rosalba_Falzone: Nel senso che: ci vuole il coraggio di avere coraggio a presentarsi per le elezioni? - GraziadioLuigi : @Pennacchiiiii Ma infatti: aboliamole proprio st'elezioni che sono veramente una rottura di maroni. Sto iniziando… -