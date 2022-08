Elezioni, Borrelli (Lega): Premiato l’impegno sul territorio, politiche meritocratiche e di sviluppo (Di martedì 30 agosto 2022) “Accetto il peso di una candidatura difficile. L’onestà è stata sempre una mia prerogativa e sono consapevole che lavorare in questa città con il simbolo del partito di Matteo Salvini sia doppiamente impegnativo, ma ho accettato la sfida. Sono capolista al collegio plurinominale della Camera dei Deputati Campania 1-01 e ciò rappresenta una grande responsabilità e un grande privilegio. Posso affermare che la Lega ha Premiato il territorio e l’impegno profuso dai suoi rappresentanti con queste candidature”, lo dichiara in una nota Rosaria Borrelli, candidata al collegio plurinominale della Camera dei Deputati Campania 1. “Ringrazio il coordinamento territoriale per avermi valorizzato come unica consigliera nel comune di Napoli che ha contribuito all’ingresso della Lega nella città ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) “Accetto il peso di una candidatura difficile. L’onestà è stata sempre una mia prerogativa e sono consapevole che lavorare in questa città con il simbolo del partito di Matteo Salvini sia doppiamente impegnativo, ma ho accettato la sfida. Sono capolista al collegio plurinominale della Camera dei Deputati Campania 1-01 e ciò rappresenta una grande responsabilità e un grande privilegio. Posso affermare che lahailprofuso dai suoi rappresentanti con queste candidature”, lo dichiara in una nota Rosaria, candidata al collegio plurinominale della Camera dei Deputati Campania 1. “Ringrazio il coordinamento territoriale per avermi valorizzato come unica consigliera nel comune di Napoli che ha contribuito all’ingresso dellanella città ...

