È morto lo stambecco che aveva ingoiato una scatoletta arrugginita (Di martedì 30 agosto 2022) Non ce l'ha fatta lo stambecco che nella giornata di domenica era stato soccorso dopo aver ingoiato una scatoletta di tonno arrugginita sulle Dolomiti, a circa 2mila metri di quota, nel territorio comunale di Cortina d'Ampezzo, in provincia...

