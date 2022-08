Covid | pediatra Farnetani | ' inizio scuola felice ma mascherina tornerà'

Leggi su iltempo

(Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos Salute) - Le regole per il rientro a, con l'allentamento delle misure anti, "permetteranno sicuramente undelle lezioni: senza mascherine, ritrovando i compagni in presenza e i compagni di banco che il distanziamento non permetteva più di avere. Ma le mascherine torneranno, insieme ai raffreddori che, come sempre, saranno 'un'epidemia' dopo una decina di giorni dall'avvio dell'anno scolastico". Lo spiega all'Adnkronos Salute ilItalo, professore dell'università Ludes-United Campus of Malta. Le indicazioni ministeriali prevedono, infatti, che in caso di sintomi lievi si può andare ama è necessario usare la Ffp2. "Settembre - continua- è da sempre il mese in cui si ...