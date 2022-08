Covid | Ema | al via valutazione vaccino bivalente Pfizer contro Omicron 4-5

(Di martedì 30 agosto 2022) Milano, 30 ago. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia europea del farmaco Ema ha iniziato a valutare la richiesta di autorizzazione per una versionedelanti-Comirnaty* di-BioNTech, adattata per coprire il ceppo originario di Sars-CoV-2 e le sottovarianti4 e 5 (BA.4/5). Lo annuncia l'ente regolatorio Ue via Twitter.

