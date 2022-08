Così Giampaolo Pansa anticipò la deriva d’odio della stampa di sinistra E il suo fallimento

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 30 agosto 2022) Quanto manca una voce controcorrente e fuori dagli schemi come(scomparso nel 2020) in questa campagna elettorale. Avrebbe riso sfogliando Repubblica, le sue campagne alla ricerca dei fascisti immaginari, delle “onde nere“, delle inchieste sul nulla per denigrare tutto un mondo. E ascoltando le parolee delegittimanti di Letta eche avvelenano quotidianamente il dibattito politico avrebbe detto: “Avevo ragione, avete sottovalutato i miei avvertimenti”. E’ stato il primo intellettuale e giornalista a prevedere il climaa cui stiamo assistendo. Nei suoi ultimi interventi tv, ormai vecchio e stanco, aveva avvertito che il clima politico si stava imbarbarendo. Lo definì “clima da guerra civile”. In tempi non sospetti – nel 2013 aveva ...