Combattente patinata. Meloni rivendica la superiorità delle donne di destra

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 30 agosto 2022) Arriva anche per lei il momento dell'intervista pop, come accaduto a Renzi, Salvini, Di Maio. Dalle pagine di "Chi" lancia un messaggio: "Sono un soldato. Sto al gioco degli uomini, per ledila parità è una sfida, non una concessione"