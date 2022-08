Civitavecchia, il Sindaco: “Sconto in bolletta per famiglie e imprese vicini alle centrali a carbone” (Di martedì 30 agosto 2022) Civitavecchia – “Anche alle famiglie e alle imprese e ai commercianti civitavecchiesi purtroppo arrivano bollette astronomiche. Appare sicuramente paradossale che la centrale di Torre Valdaliga Nord, in ragione delle pur comprensibili esigenze nazionali dettate dal Governo, produca energia elettrica a pienissimo regime ormai da mesi, e che alla città rimangano solo le dannose conseguenze ambientali“. Così, in una nota stampa, il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco. “Si parla in queste ore degli enormi extra-guadagni conseguiti da chi produce energia – prosegue il Sindaco – e ritengo doveroso che la nostra comunità, che vive all’ombra di una centrale che brucia carbone a pieno ritmo, vada indennizzata e non solo in termini di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 30 agosto 2022)– “Anchee ai commercianti civitavecchiesi purtroppo arrivano bollette astronomiche. Appare sicuramente paradossale che la centrale di Torre Valdaliga Nord, in ragione delle pur comprensibili esigenze nazionali dettate dal Governo, produca energia elettrica a pienissimo regime ormai da mesi, e che alla città rimangano solo le dannose conseguenze ambientali“. Così, in una nota stampa, ildi, Ernesto Tedesco. “Si parla in queste ore degli enormi extra-guadagni conseguiti da chi produce energia – prosegue il– e ritengo doveroso che la nostra comunità, che vive all’ombra di una centrale che bruciaa pieno ritmo, vada indennizzata e non solo in termini di ...

