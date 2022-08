Caro energia, le proposte del presidente di Unioncamere (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOccorre un approccio europeo per la risoluzione del problema del Caro energia che desta forte preoccupazione anche nel vertice nazionale di Unioncamere, l’imprenditore salernitano Andrea Prete che ipotizza tre strategie da utilizzare per alleviare le conseguenze che il costo delle bollette provocherà sull’economia di imprese e consumatori. Sarà un autunno difficile, con un’inflazione da record e Prete è preoccupato per le imprese che rappresenta anche alla guida della Camera di Commercio di Salerno ma anche per i cittadini. Uno dei primi appuntamenti ai quali guarda con speranza il presidente Prete è la tappa del 9 settembre a Bruxelles, ribadendo che il cari energia è un tema europeo. Non ha senso, spiega, mettere un tetto al prezzo del gas se la scelta non è unitaria. Meno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOccorre un approccio europeo per la risoluzione del problema delche desta forte preoccupazione anche nel vertice nazionale di, l’imprenditore salernitano Andrea Prete che ipotizza tre strategie da utilizzare per alleviare le conseguenze che il costo delle bollette provocherà sull’economia di imprese e consumatori. Sarà un autunno difficile, con un’inflazione da record e Prete è preoccupato per le imprese che rappresenta anche alla guida della Camera di Commercio di Salerno ma anche per i cittadini. Uno dei primi appuntamenti ai quali guarda con speranza ilPrete è la tappa del 9 settembre a Bruxelles, ribadendo che il cariè un tema europeo. Non ha senso, spiega, mettere un tetto al prezzo del gas se la scelta non è unitaria. Meno ...

