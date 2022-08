Caro-bollette, Salvini: “Servono 30 miliardi, anche a deficit” (Di martedì 30 agosto 2022) “Faccio un appello a tutti i candidati ed ai partiti affinché su luce e gas ci sia una tregua politica. Facciamo in modo di calmierare i prezzi di luce e gas subito, altrimenti sarà strage di aziende italiane, e dopo il Covid non possiamo permettercelo”. È quanto ha detto, a proposito del Caro-bollette, il leader della Lega, Matteo Salvini, a Gela, nel corso del suo tour elettorale in Sicilia che oggi lo porterà in provincia di Agrigento. Caro-bollette, Salvini: “Su luce e gas serve una tregua politica. Facciamo in modo di calmierare i prezzi” “Servono 30 miliardi – ha detto ancora il leader del Carroccio parlando del Caro-bollette -, anche a deficit, perché altrimenti sarà una strage ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 30 agosto 2022) “Faccio un appello a tutti i candidati ed ai partiti affinché su luce e gas ci sia una tregua politica. Facciamo in modo di calmierare i prezzi di luce e gas subito, altrimenti sarà strage di aziende italiane, e dopo il Covid non possiamo permettercelo”. È quanto ha detto, a proposito del, il leader della Lega, Matteo, a Gela, nel corso del suo tour elettorale in Sicilia che oggi lo porterà in provincia di Agrigento.: “Su luce e gas serve una tregua politica. Facciamo in modo di calmierare i prezzi” “30– ha detto ancora il leader del Carroccio parlando del-,, perché altrimenti sarà una strage ...

