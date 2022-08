Calcio: Monza, preso Rovella in prestito dalla Juventus (Di martedì 30 agosto 2022) Monza, 30 ago. - (Adnkronos) - Il Monza piazza un altro colpo di mercato: si tratta di Nicolò Rovella. Il ventenne centrocampista si trasferisce in Brianza in prestito secco dalla Juventus. Le visite mediche sono previste nella giornata di domani. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022), 30 ago. - (Adnkronos) - Ilpiazza un altro colpo di mercato: si tratta di Nicolò. Il ventenne centrocampista si trasferisce in Brianza insecco. Le visite mediche sono previste nella giornata di domani.

Gazzetta_it : Juve, Rovella ceduto in prestito al Monza. Paredes in avvicinamento - sportface2016 : #Monza, arriva #Rovella in prestito dalla #Juventus - ZonaBianconeri : RT @Tutto__Calcio_: #Rovella sarà un nuovo giocatore del #Monza! In prestito dalla #Juventus #SerieA #Calciomercato #Calcio #Transfers - Tutto__Calcio_ : #Rovella sarà un nuovo giocatore del #Monza! In prestito dalla #Juventus #SerieA #Calciomercato #Calcio #Transfers - CORNERNEWS24 : #Calcio - Monza: arriva Nicolò Rovella, domani visite e firma In prestito dalla Juve, Sacha Boey rimarrà al Galatasaray, -