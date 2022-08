Cala il buio sul Tg La7: "razionamento energetico" per Mentana (Di martedì 30 agosto 2022) Proprio mentre ci si avvicinava alla fase conclusiva del Tg La7 , Enrico Mentana ha introdotto i due conduttori del programma La Corsa al Voto , che sta accompagnando il pubblico della rete di Urbano ... Leggi su libero (Di martedì 30 agosto 2022) Proprio mentre ci si avvicinava alla fase conclusiva del Tg La7 , Enricoha introdotto i due conduttori del programma La Corsa al Voto , che sta accompagnando il pubblico della rete di Urbano ...

UnTemaAlGiorno : RT @Spirito59026561: Il buio Ti sorprende Cala lentamente #senzaSapere Che ancor Non sei Pronto Per affrontar L'oscura Notte E ancor… - iceTeaSince1856 : RT @Spirito59026561: Il buio Ti sorprende Cala lentamente #senzaSapere Che ancor Non sei Pronto Per affrontar L'oscura Notte E ancor… - eli57912974 : RT @Spirito59026561: Il buio Ti sorprende Cala lentamente #senzaSapere Che ancor Non sei Pronto Per affrontar L'oscura Notte E ancor… - Spirito59026561 : Il buio Ti sorprende Cala lentamente #senzaSapere Che ancor Non sei Pronto Per affrontar L'oscura Notte E an… - cala_l_asso : RT @alessia80550022: Vi va di condividere e aiutare mio papà??? Raccolta fondi per Paolo, 60 anni appena compiuti e un tumore del sangue.… -