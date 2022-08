Aurora Ramazzotti è incinta? Clamoroso annuncio di Tommaso Zorzi: l’ha appena rivelato (Di martedì 30 agosto 2022) Il gossip del giorno è uno: Aurora Ramazzotti è incinta. Intanto che la diretta interessata non conferma né smentisce la notizia, entra in gioco Tommaso Zorzi La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è incinta? C’è chi lo dà per certo, tranne il suo migliore amico che afferma di non saperne nulla: dov’è la L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Il gossip del giorno è uno:. Intanto che la diretta interessata non conferma né smentisce la notizia, entra in giocoLa figlia di Michelle Hunziker e Eros? C’è chi lo dà per certo, tranne il suo migliore amico che afferma di non saperne nulla: dov’è la L'articolo proviene da Inews24.it.

LauraValenza1 : Insultano Fedez perché ha avuto un tumore. Insulti a Aurora Ramazzotti perché è incinta. Insulti a chiunque parli d… - Guli__1979 : In tutta questa faccenda Gianni #Letta sta preparando uno di quei manifesti con la striscia in mezzo dove da un lat… - Nicola23453287 : RT @borderborder_: Aurora Ramazzotti è incinta sarà stato uno che le ha fischiato? - GianniBarattier : Aurora Ramazzotti è la dimostrazione che per l’uomo l’importante è sborrare. - tallespos : RT @mrsincoerenza: aurora ramazzotti incinta rappresenta letteralmente tutti i miei amici che si sposano e mettono su famiglia mentre io co… -