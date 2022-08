Arsenal – Aston Villa | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 30 agosto 2022) L’cercherà di ottenere cinque vittorie consecutive in Premier League all’inizio della campagna 2022-23 quando accoglierà l’all’Emirates Stadium mercoledì 31 agosto. I Gunners sono in testa alla classifica della massima serie inglese con 12 punti in quattro partite, mentre ilsi trova al 15° posto in classifica, avendo raccolto solo tre punti nelle prime quattro partite della campagna. Il calcio di inizio diè previsto alle 20:30 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreSabato l’non è stato al meglio contro un Fulham impressionante, ma i Gunners sono riusciti a ottenere una ...