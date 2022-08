Ancora violenze in ospedali a Napoli, aggredito vigilante (Di martedì 30 agosto 2022) Ancora una aggressione in un ospedale di Napoli: è successo al Cto dei Colli Aminei, dove a fare le spese della violenza di una donna è stato un vigilante. I fatti si sono verificati ieri sera, quando ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022)una aggressione in un ospedale di: è successo al Cto dei Colli Aminei, dove a fare le spese della violenza di una donna è stato un. I fatti si sono verificati ieri sera, quando ...

SusannaCeccardi : Le urla, le violenze sulla moglie, i 3 bambini terrorizzati: finisce in carcere un cittadino marocchino di 43 anni,… - mattinodinapoli : Ancora violenze al Cto: donna aggredisce vigilante e rompe il vetro dell'emergenza - casa_casala : @MarioDr03091691 Veramente la Russia è stata chiamata dalle Repubbliche del Donbass per terminare le violenze e le… - antonio_randino : Ancora bambine...in India continuano stupri e violenze contro bambine con denunce inascoltate e processi mai celebr… - ettaspin : Ancora testimonianze dai centri di detenzione per 'persone in soggiorno irregolare', questa volta dal Belgio. Sotto… -