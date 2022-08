Aci Salerno | pieno di successi nell’ultimo weekend di gare

(Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Un bottino diper i piloti targati Automobile Clubpresieduto da Vincenzo Demasi. A Gubbio Angelo Marino si conferma il leader nella RS Plus Cup, podio anche per Giovanni Loffredo. Vittoria nelle Bicilindriche per Francesco Ferrara. Sul circuito belga di Spa è top-ten per Simone Iaquinta. Un week-end targato da strepitosiquello di ACIche può vantare, anche questa settimana, un bottino ricco di primati e punti preziosi grazie alle prestazioni dei piloti “salernitani” in gara nelle competizioni svoltesi nell’trascorso. Molti driver con licenza AciSport e TesseraAci presso l’Automobile Clubhanno mostrato la loro esperienza, abilità e professionalità al 57° Trofeo Luigi Fagioli e ...

Prevista viabilità da bollino rosso, pioggia e grandine. L'Automobile Club Salerno raccomanda a tutti coloro che sono in viaggio, o che dovranno mettersi in movimento in queste ore, la massima prudenza e la più alta attenzione e concentrazione alla guida.