“Voglio delle spiegazioni”. Andreas Muller avvelenato: gli ex Amici “ingrati e irrispettosi” (Di lunedì 29 agosto 2022) Un vero e proprio sfogo è stato pubblicato da Andreas Muller. L’ex ballerino di Amici si è infastidito non poco e sui social network ha mostrato la sua insofferenza, legata ad una vicenda che non riesce proprio ad accettare. Ha notato che alcune persone hanno un comportamento che non è in grado proprio di sopportare e per questo motivo ha deciso di manifestare il suo pensiero in modo pubblico. Nella speranza che ci possano essere dei cambiamenti importanti già nel prossimo futuro. Comunque di Andreas Muller, ex di Amici, si è parlato recentemente anche per la sua relazione sentimentale con Veronica Peparini. I due hanno postato un video hot su TikTok e hanno davvero acceso l’estate italiana. Sul popolare social network si sono mostrati in piscina e hanno ballato sulle note di una ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Un vero e proprio sfogo è stato pubblicato da. L’ex ballerino disi è infastidito non poco e sui social network ha mostrato la sua insofferenza, legata ad una vicenda che non riesce proprio ad accettare. Ha notato che alcune persone hanno un comportamento che non è in grado proprio di sopportare e per questo motivo ha deciso di manifestare il suo pensiero in modo pubblico. Nella speranza che ci possano essere dei cambiamenti importanti già nel prossimo futuro. Comunque di, ex di, si è parlato recentemente anche per la sua relazione sentimentale con Veronica Peparini. I due hanno postato un video hot su TikTok e hanno davvero acceso l’estate italiana. Sul popolare social network si sono mostrati in piscina e hanno ballato sulle note di una ...

