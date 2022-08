GazzettAvellino : Venticano pronta ad accogliere il maestro Ken Loach per Corto e a Capo, il grande regista inglese riceverà il Premi… -

anteprima24.it

Considerata da più parti come una delle cinque eccellenze dell'enogastronomia Irpina, da quasi mezzo secolo, la Sagra diaggrega e offre un momento dicondivisione non soltanto a ...Ascanio Celestini sabato 27 agosto che ci condurrà nel vivo delle celebrazioni dei 100 anni dalla nascita delPier Paolo Pasolini. Alla Cavea di(AV) l'attore, regista, scrittore ... Venticano, grande attesa per il musical 'Cats': venerdì 2 settembre in scena Sarà Ascanio Celestini sabato 27 agosto che ci condurrà nel vivo delle celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del grande Pier Paolo Pasolini della VIII Edizione di Corto e a Capo – Premio Mario Puzo.Scrivono gli organizzatori: Venerdì 26 agosto dopo la due giorni dedicata al Maestro Ken Loach la VIII Edizione di Corto e a Capo - Premio Mario Puzo continua con le proiezioni, il laboratorio e gli A ...