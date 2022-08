Uomini e Donne, Sossio Aruta ha realizzato il suo sogno: ecco quale (Di lunedì 29 agosto 2022) Finalmente Sossio Aruta è riuscito a realizzare il suo sogno di una vita. Proprio l’ex protagonista di Uomini e Donne, infatti, dopo aver dedicato la propria vita al calcio, è diventato allenatore. A raccontarlo sono stati i colleghi de IlSussidiario.net, riportando l’appello dell’ex calciatore in un video Instagram. Ho un grande desiderio, un sogno, quello di iniziare una nuova carriera da allenatore, naturalmente ho il patentino dal 2006. Divulgate questa notizia a tutte le squadre che sono ancora alla ricerca di un allenatore. Io sono voglioso e carico di mettere a disposizione la mia esperienza calcistica accumulata in quasi 40 anni di calcio giocato. No perdite di tempo, no scherzi, per me è una cosa seria ed è un lavoro. Io vivo in Puglia, ma mi posso spostare in qualsiasi ... Leggi su isaechia (Di lunedì 29 agosto 2022) Finalmenteè riuscito a realizzare il suodi una vita. Proprio l’ex protagonista di, infatti, dopo aver dedicato la propria vita al calcio, è diventato allenatore. A raccontarlo sono stati i colleghi de IlSussidiario.net, riportando l’appello dell’ex calciatore in un video Instagram. Ho un grande desiderio, un, quello di iniziare una nuova carriera da allenatore, naturalmente ho il patentino dal 2006. Divulgate questa notizia a tutte le squadre che sono ancora alla ricerca di un allenatore. Io sono voglioso e carico di mettere a disposizione la mia esperienza calcistica accumulata in quasi 40 anni di calcio giocato. No perdite di tempo, no scherzi, per me è una cosa seria ed è un lavoro. Io vivo in Puglia, ma mi posso spostare in qualsiasi ...

amnestyitalia : #Turchia L’associazione delle “Madri del sabato” cerca verità e giustizia per i parenti che sono scomparsi negli an… - SimonaMalpezzi : Il modello Orbán, a cui si ispira la destra, vuole le donne a casa senza istruzione. La denatalità non si combatte… - PagliariniSte : ??La violenza del giorno su una donna #Firenze. L’hanno fatta bere in un locale, poi l’hanno portata in un seminterr… - vale_russo83 : RT @b0rzoi: il modo in cui le donne targaryen pisciano in testa a tutti gli uomini di quella casata #HouseoftheDragon - TZodiaca : @Poesiaitalia 'Gli uomini potenti hanno bisogno di una donna come segno del loro potere. Le donne forti non hanno b… -