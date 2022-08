Ultime Notizie – Covid e scuola, rientro in classe 2022: le nuove regole (Di lunedì 29 agosto 2022) A pochi giorni dal rientro a scuola, arrivano le nuove regole anti-Covid su mascherine, tamponi e Dad per l’anno 2022-2023. “Alla riapertura delle scuole a settembre non sarà previsto l’obbligo di mascherine. Successivamente vedremo in base all’evoluzione della situazione epidemiologica”, ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza aggiungendo: “Questo non vuol dire che non possa essere usata, il mancato obbligo non comporta che passi il messaggio che la mascherina sia inutile”. “La mascherina si utilizza quando necessario. Se mi trovo in un posto senza areazione e al chiuso, anche se non c’è l’obbligo la uso. Non è vietato usarla, è uno strumento utile, uno scudo per evitare di prendere il Covid”, ha sottolineato. “Autunno e inverno sono notoriamente i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) A pochi giorni dal, arrivano leanti-su mascherine, tamponi e Dad per l’anno-2023. “Alla riapertura delle scuole a settembre non sarà previsto l’obbligo di mascherine. Successivamente vedremo in base all’evoluzione della situazione epidemiologica”, ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza aggiungendo: “Questo non vuol dire che non possa essere usata, il mancato obbligo non comporta che passi il messaggio che la mascherina sia inutile”. “La mascherina si utilizza quando necessario. Se mi trovo in un posto senza areazione e al chiuso, anche se non c’è l’obbligo la uso. Non è vietato usarla, è uno strumento utile, uno scudo per evitare di prendere il”, ha sottolineato. “Autunno e inverno sono notoriamente i ...

