The Flash, il film con Ezra Miller va forte ai test screening: i punteggi? I più alti dai tempi di Nolan (Di lunedì 29 agosto 2022) The Flash con Ezra Miller si preannuncia un successo di critica e pubblico? I test screening farebbero ben sperare, con punteggi che si aggirano intorno a quelli del miglior Christopher Nolan. Sembra che i test screening del cinecomic DC dedicato a Flash con protagonista Ezra Miller siano andati benone, e che avremo presto un successo di pubblico e di critica, considerando che i punteggi ricevuti dalla pellicola diretta da Andy Muschietti si avvicinano a quelli dati alla trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Nonostante i problemi legali di Ezra Miller, pare che The Flash abbia proceduto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 agosto 2022) Theconsi preannuncia un successo di critica e pubblico? Ifarebbero ben sperare, conche si aggirano intorno a quelli del miglior Christopher. Sembra che idel cinecomic DC dedicato acon protagonistasiano andati benone, e che avremo presto un successo di pubblico e di critica, considerando che iricevuti dalla pellicola diretta da Andy Muschietti si avvicinano a quelli dati alla trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher. Nonostante i problemi legali di, pare che Theabbia proceduto ...

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - I rifiuti (cosmetici) d'Australia e il riciclo consapevole A Melbourne, l'az… - sfiorata82 : RT @badtasteit: #TheFlash: Ezra Miller ha incontrato i dirigenti della Warner Bros. per salvare il film - sfiorata82 : RT @badtasteit: A quanto pare anche la Warner vuole fare di tutto per non cancellare l'uscita cinematografica di #TheFlash nel giugno del 2… - RetweetDc : RT @badtasteit: A quanto pare anche la Warner vuole fare di tutto per non cancellare l'uscita cinematografica di #TheFlash nel giugno del 2… - badtasteit : A quanto pare anche la Warner vuole fare di tutto per non cancellare l'uscita cinematografica di #TheFlash nel giug… -