Siria, i jihadisti legati ad al-Qaeda ora puntano a sedersi al tavolo della pace grazie al supporto di Erdogan (Di lunedì 29 agosto 2022) La notizia del tentativo di riavvicinamento tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e l'omologo Siriano Bashar al-Assad ha messo in allarme le milizie cooptate da Ankara e ostili al regime di Damasco attive nel nord del Paese, ma non tutti hanno accolto negativamente l'apertura turca. Mentre centinaia di manifestanti si sono riversati per le strade delle città controllate dalla Turchia, tra cui al-Bab, Afrin e Jarablus, nella roccaforte di Idlib le parole del ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, sulla necessità per regime e opposizione di trovare un punto di incontro hanno avuto una diversa risonanza. Per il leader del movimento salafita Hayat Tahrir al-Sham, Abu Mohammed al-Julani, il cambio di passo di Ankara potrebbe essere persino una buona notizia. Al-Julani infatti sta portando avanti da tempo un'operazione di rebranding del gruppo ...

