Serie A: Il fratello di Pogba denuncia che Paul è ricorso alla stregoneria per ferire Mbapp: “È un traditore” (Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-29 07:25:43 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Mattia Pogbafratello maggiore della stella del calcio Paul Pogbaha pubblicato un video promettente su Twitter rivelare informazioni esplosive sull’attuale giocatore della Juventus. Mathias, ex giocatore di Wrexham, Crewe o Crawley Town che attualmente gioca per ASM Belfortha insinuato che queste informazioni indurranno calciatori, sponsor, tifosi e “il mondo intero” a rivoltarsi contro Paul: “La gente vedrà che non c’è più vile, più traditore e più ipocrita di te su questa terra”. La gente vedrà che non c’è più codardo, più traditore e più ipocrita di te (Paul Pogba) in questa ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-29 07:25:43 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Mattiamaggiore della stella del calcioha pubblicato un video promettente su Twitter rivelare informazioni esplosive sull’attuale giocatore della Juventus. Mathias, ex giocatore di Wrexham, Crewe o Crawley Town che attualmente gioca per ASM Belfortha insinuato che queste informazioni indurranno calciatori, sponsor, tifosi e “il mondo intero” a rivoltarsi contro: “La gente vedrà che non c’è più vile, piùe più ipocrita di te su questa terra”. La gente vedrà che non c’è più codardo, piùe più ipocrita di te () in questa ...

gippu1 : La #Salernitana torna a vincere 4-0 in serie A dopo 23 anni: non succedeva dal 25 aprile 1999, 4-0 al Bologna. Anch… - Corriere : Fucili d’assalto e stregoneria: Paul Pogba sequestrato e minacciato in casa dal fratello Mathias - cn1926it : #Pogba e la faida con il fratello: armi, sequestri e riti esoterici contro #Mbappe - Yogaolic : RT @repubblica: Pogba, la faida col fratello tra armi e sequestri. E spunta lo stregone contro Mbappé [di Domenico Marchese] - RosagiamRosy : @Lor3_roma @Cartabellotta Con una figlia arrivata in serie D di volley, un fratello ex primatista regionale in atle… -