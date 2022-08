Renzi: “Non ho mai creduto che Sala si candidasse con Di Maio” (Di lunedì 29 agosto 2022) MILANO – “Voi siete convinti che sia un’operazione che hanno provato a fare davvero? Secondo me hanno provato a vendere la pelle dell’orso senza chiedere a Giuseppe Sala. Non ho mai pensato che Beppe Sala potesse candidarsi con Luigi Di Maio”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Milano, a margine della presentazione dei candidati e delle candidate del terzo polo in Lombardia, commentando i rapporti tra il ministro Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico, e il sindaco di Milano. “Io non ho mai creduto che Sala si candidasse con Di Maio – ribadisce e rincara – ma devo dire che non troverei nessuna persona che gode della mia stima che si può candidare oggi con Di Maio. Infatti si è candidato con Bruno Tabacci che ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 29 agosto 2022) MILANO – “Voi siete convinti che sia un’operazione che hanno provato a fare davvero? Secondo me hanno provato a vendere la pelle dell’orso senza chiedere a Giuseppe. Non ho mai pensato che Beppepotesse candidarsi con Luigi Di”. Così il leader di Italia Viva Matteoa Milano, a margine della presentazione dei candidati e delle candidate del terzo polo in Lombardia, commentando i rapporti tra il ministro Luigi Di, leader di Impegno Civico, e il sindaco di Milano. “Io non ho maichesicon Di– ribadisce e rincara – ma devo dire che non troverei nessuna persona che gode della mia stima che si può candidare oggi con Di. Infatti si è candidato con Bruno Tabacci che ...

lauraboldrini : Ma Calenda, Renzi e Conte perché continuano ad attaccare il @pdnetwork? Non si rendono conto di cosa comporterebbe… - ItaliaViva : ?? Ci vediamo stasera con Matteo Renzi ospite di Nicola Porro. Non mancate! ??Rete4 ?? 21.30 ?? Quarta Repubblica - ItaliaViva : ??Giovedì 1 settembre ?? Ore 20.00 ??Sala Rossa del Palazzo dei Congressi | Firenze ??Con Matteo Renzi, lancio dell… - EmmaKump : RT @AntonioSocci1: Oggi #Renzi e #Letta dicono: 'è ipocrita chiedere a Draghi di agire sul caro gas dopo che lo si è abbattuto'. Non capis… - MichesVioleta : RT @fangiovanna: A proposito di simpatia e antipatia, qui c'è da decidere con chi salviamo il Pae se, non con chi andare a cena #Renzi -