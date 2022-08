Renzi e Salvini ospiti a Quarta Repubblica su Retequattro (Di lunedì 29 agosto 2022) Nella puntata del 29 agosto si parlerà del caro bollette, le polemiche sul rigassificatore a Piombino e le cause dell’astensionistmo Il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il segretario della Lega Matteo Salvini saranno ospiti di Nicola Porro domani, lunedì 29 agosto, su Retequattro in prima serata nella prima puntata della nuova stagione di “Quarta Repubblica”, che parte una settimana prima del previsto per informare i telespettatori su programmi e candidati in vista delle elezioni anticipate del 25 settembre. Tra i temi in primo piano, l’emergenza del caro bollette e le proteste di piazza contro il rigassificatore a Piombino, con un reportage dalla Spagna dove sei impianti assicurano forniture e contenimento dei prezzi. Nel corso della serata ci si soffermerà sulla vicenda del ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 29 agosto 2022) Nella puntata del 29 agosto si parlerà del caro bollette, le polemiche sul rigassificatore a Piombino e le cause dell’astensionistmo Il leader di Italia Viva Matteoe il segretario della Lega Matteosarannodi Nicola Porro domani, lunedì 29 agosto, suin prima serata nella prima puntata della nuova stagione di “”, che parte una settimana prima del previsto per informare i telespettatori su programmi e candidati in vista delle elezioni anticipate del 25 settembre. Tra i temi in primo piano, l’emergenza del caro bollette e le proteste di piazza contro il rigassificatore a Piombino, con un reportage dalla Spagna dove sei impianti assicurano forniture e contenimento dei prezzi. Nel corso della serata ci si soffermerà sulla vicenda del ...

