Panna montata vietata ai minori di 21 anni a New York, ecco quali sono i rischi per la salute (Di lunedì 29 agosto 2022) A New York tutti sanno che per acquistare alcolici e tabacco bisogna esibire la carta d'identità, ma ora la novità è che bisogna farlo anche per comprare le lattine di Panna montata. Questa infatti non può più essere venduta a minori di 21 anni. Il motivo? I caricatori che spingono la Panna montata attraverso un ugello del contenitore sono riempiti di protossido di azoto, il quale può essere inalato per produrre uno sballo. L'inalante, come scrive anche NbcnewYork.com, è stato a lungo una droga ricreativa popolare tra i più giovani a causa della facile reperibilità di contenitori di Panna montata nei negozi di alimentari e nei minimarket.

