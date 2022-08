Nel Donbas, alcuni soldati ucraini stremati raccontano il loro inferno (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono un piccolo gruppo, quattro uomini, seduti senza scambiarsi molte parole dentro a uno dei rari bar ancora aperti di Kramatorsk, racconta il reportage del Figaro. Il luogo non è molto gioioso, ma è aperto e serve un po’ di alcol, cosa ormai totalmente vietata in questa città così come in tutta la parte del Donbas controllata dall’Ucraina. Gli abiti civili non bastano a nascondere i pezzi di uniforme e l’aria da soldati. Hanno il volto segnato dalla fatica. Lentamente, in piedi, alzano al cielo dei piccoli bicchieri di vodka, nel ricordo dei loro amici morti al fronte. “Siamo appena rientrati da due settimane di combattimenti. Un inferno”, dice Yuri. Questi soldati ucraini non sono autorizzati a parlare, per questo non dicono né il loro nome preciso né il luogo ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono un piccolo gruppo, quattro uomini, seduti senza scambiarsi molte parole dentro a uno dei rari bar ancora aperti di Kramatorsk, racconta il reportage del Figaro. Il luogo non è molto gioioso, ma è aperto e serve un po’ di alcol, cosa ormai totalmente vietata in questa città così come in tutta la parte delcontrollata dall’Ucraina. Gli abiti civili non bastano a nascondere i pezzi di uniforme e l’aria da. Hanno il volto segnato dalla fatica. Lentamente, in piedi, alzano al cielo dei piccoli bicchieri di vodka, nel ricordo deiamici morti al fronte. “Siamo appena rientrati da due settimane di combattimenti. Un”, dice Yuri. Questinon sono autorizzati a parlare, per questo non dicono né ilnome preciso né il luogo ...

MarcoRani2 : @Poi987qwe @Salepepe15 @michele_geraci Nessun golpe in Ucraina. Regolari elezioni nel 2019 hanno portato Zelensky… - GioAcunzo : @tdrclaudio Anche per i bombardamenti nel Donbas, per 8 anni, niente! - pierstech : @GerettoK - partigiani ucraini*. - il vero golpe (fallito, come la guerra di oggi) è quello dei russi che hanno inv… - PortoG1937 : RT @JozeJechich_JJ: Non dire cagate gioia La guerra contro i separatisti foraggiati da Mosca è cominciata DOPO il tentativo di presa del po… - janeair2772 : RT @JozeJechich_JJ: Non dire cagate gioia La guerra contro i separatisti foraggiati da Mosca è cominciata DOPO il tentativo di presa del po… -